تفاصيل حادث حافلة المريوطية.. وتطورات الحالة الصحية للمصابين

«3 وفيات و25 مصابا».. حصيلة حادث حافلة المريوطية، التي وقعت بسبب اختلال عجلة القيادة في يد سائق أتوبيس تابع إلى إحدى الشركات، إذ بينت تحقيقات النيابة العامة والفريق الأمني أن الحافلة كان يستقلها عددًا من العمال، وأثناء سيره على ترعة المريوطية في البدرشين سقط بمياه الترعة، ما أسفر عن وفاة 3 عمال، بينما نجا 25 آخرين بعدما أصيبوا ونقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

تفاصيل حادث حافلة المريوطية

وأفادت تحريات المباحث بأن المتوفين في حادث حافلة المريوطية كانوا لا يجيدون السباحة، وأنهم تعرضوا للموت بسبب إسفكسيا الغرق، بينما أسرع المصابون في كسر زجاج الحافلة وخروجوا منها تباعا بعد أن ساهم عدد من المارة ممن يجيدون السباحة في إنقاذهم.

بينما نجحت قوات الإنقاذ النهري في استخراج جثامين المتوفين من ترعة المريوطية، وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لمناظرتها وتوقيع الكشف الطبي عليها، وقررت تشكيل لجنة فنية لمعاينة الحافلة وفحصها لبيان حالتها الفنية، وموافاة النيابة بنتائج الفحص.

معاينة حادث حافة المريوطية

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل حادث حافلة المريوطية بحسب روايات عدد من المصابين أن سائق الحافلة كان يقودها بسرعة كبيرة وقت أن اختلت عجلة القيادة في يده وانقلب الأتوبيس داخل مياه ترعة المريوطية في مشهد مؤلم تعالت فيه صرخات المصابين، وأسرع بعدها المارة، وتمكنوا من إنقاذ أغلبهم بينما مات 3 نتيجة الغرق.

انتشال جثامين المتوفين

كانت أجهزة الأمن في الجيزة تلقت بلاغًا بسقوط أتوبيس داخل مياه ترعة المريوطية، وبالانتقال تبين سقوط حافلة تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وأنها كانت عائدة من المنطقة الصناعية في أكتوبر قبل أن تسقط بمياه ترعة المريوطية في البدرشين، وجرى الاستغانة بقوات الإنقاذ النهري التي تمكنت من انتشال جثامين المتوفين.