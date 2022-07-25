9 صور ترصد حادث ترعة المريوطية.. وفاة 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين

حصلت «الوطن» على عدد من الصور التى ترصد حادث ترعة المريوطية والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين، وبمجرد وقوع حادث ترعة المريوطية أبلغ رجال الشرطة، وانتقلوا إلى مكان الحادث، وانتشلت الضحايا والمصابون والأتوبيس، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل حادث ترعة المريوطية

بداية حادث ترعة المريوطية كانت بصرخات من الأهالي الذين تصادف وجودهم في مكان الحادث عقب مشاهدتهم سقوط أتوبيس، وبداخله عدد من الأفراد داخل ترعة المريوطية في البدرشين، وأبلغوا النجدة، وبعد دقائق قليلة حضر رجال الشرطة وقوات الإنقاذ النهري، واستخرج الموجودون داخل الأتوبيس من الترعة، وأسفر حادث ترعة المريوطية عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين.

وعقب استخراجهم من ترعة المريوطية، ونقل المصابون إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان حادث ترعة المريوطية وبالمعاينة تبين أن سبب سقوط الأتوبيس بداخل ترعة البدرشين هو انفجار الإطار الأمامي للأتوبيس، ما تسبب في سقوطه داخل الترعة.

نقل المصابين لمكان الحادث

وأمرت جهات التحقيق بتحريات رجال الشرطة في الواقعة ونقل المصابون إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، والاستماع لأقوالهم حول تفاصيل ما حدث لحظة الحادث، واستدعاء شهود العيان الذين تصادف وجودهم لحظة سقوط الأتوبيس في ترعة البدرشين.