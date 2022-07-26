القصة الكاملة لعروس البحيرة توفيت بعد فرحها بـ5 أيام.. لبست الأبيض مرتين

«لبست الأبيض مرتين في أسبوع»، هكذا ودع أهالي عروس البحيرة، التي غيبها الموت بعد فرحها بـ5 أيام، وذلك إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، حيث لفظت أنفاسها عقب وصولها المستشفى بوقت قليل.

عروس البحيرة توفيت بعد فرحها بـ5 أيام

ونعت «أميرة مرتضى»، صديقتها «نرمين إسماعيل»، المعروفة بـ«عروس البحيرة»، التي توفيت بعد فرحها بـ 5 أيام، قائلةً: «وجعتي قلبي عليكي يا عروسة، كان نفسك تفرحي وملحقتيش»، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

فرحة أهل عروس البحيرة يوم زفافها

وأشار جيران عروس البحيرة إلى أنها توفيت بعد فرحها بـ5 أيام، حيث أقيم حفل زفافها يوم الخميس الماضي، وسط حضور أهالي قرية «الشوكة»، مسقط رأسها ومحل زواجها، كما أنهم عاشوا فرحة، لكنها لم تدم طويلاً، إثر وفاتها اليوم بصورة مفاجئة.

وذكر الجيران أثناء تشييع جثمان عروس البحيرة، أن أسرتها كانت تقرأ آيات من القرآن والرقية الشرعية يوم زفافها، كونها جميلة وخشية من إصابتها بمكروه، إلا أنها ودعت الحياة بشكل نهائي اليوم.

تشييع جثمان عروس البحيرة بعد فرحها بـ5 أيام

وشهدت قرية «الشوكة»، بمركز دمنهور، قبل قليل، تشييع جثمان عروس البحيرة «نرمين إسماعيل»، وسط صراخ وعويل أهلها، الذين خيمت الصدمة على وجوههم، حيث توافد الأهالي إليهم لمواساتهم في وفاة ابنتهم، التي حضروا زفافها قبل 5 أيام.

أهالي القرية يشهدون بحسن خلق عروس البحيرة

وشهد أهالي قرية «الشوكة» لعروس البحيرة بحسن الخلق والسيرة العطرة، مشيرين إلى أنها تخرجت من كلية الشريعة والقانون العام الماضي، كما أنها كانت تحفظ القرآن الكريم كاملاً.