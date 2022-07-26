وفاة عروسة بعد 4 أيام من زفافها بالبحيرة.. وأصحابها: «ملحقتش تفرح»

تحولت الاحتفالات والتهاني إلى تلقي العزاء والمواساة داخل منزل عروسة البحيرة «نرمين إسماعيل»، التي توفيت قبل قليل بشكل مفاجئ، عقب زفافها بنحو 4 أيام فقط، وسط حالة من الحزن والصدمة، يعيشها أهالي قرية «الشوكة»، التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

صدمة بين أهالي قرية «الشوكة» بدمنهور

وأصيب أهالي القرية بحالة من الصدمة، عقب تلقي نبأ وفاة «نرمين»، لاسيما أنها لم تكن تعاني من أعراض المرض، وجرى تدوال نبأ وفاة العروسة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث طالب أهلها الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

محاولات الأطباء لإسعافها دون جدوى

وذكرت «خلود عبدالمطلب»، ابنة عم عروسة البحيرة وصديقتها، أنها توفيت بشكل مفاجئ صباح اليوم الثلاثاء، حيث أصيبت بحالة إغماء نقلت على إثرها للمستشفى، ولفظت أنفاسها عقب ساعات من وصولها، حيث حاول الأطباء إسعافها دون جدوى.

أصدقاء «عروسة البحيرة»: ملحقتش تفرح

كما قام أصدقاء عروسة البحيرة بنعيها، بعد وفاتها اليوم بأزمة قلبية مفاجئة، وذلك من خلال نشر عدد من الكلمات المؤثرة حيث علق بعضهم: «ملحقتش تفرح»، مشيرين إلى أن العروسة خريجة كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وكان حفل زفافها يوم الخميس الماضي.

وتجمع العديد من أهالي قرية «الشوكة» لاستقبال جثمان عروسة البحيرة وتشييعها إلى مثواها الأخير، وسط حالة من الصراخ والعويل بين عدد من أفراد أسرتها، بينما ردد البعض «هتتزفي لتاني مرة في أيام يا عروسة».