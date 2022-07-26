«حياة كريمة» تكشف آخر تطورات مشروعات المبادرة بمركز أبو قرقاص في المنيا

كشف أحمد العمدة، منسق مبادرة «حياة كريمة» في محافظة المنيا، آخر تطورات مشروعات المبادرة في مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، إذ ذكر أن قرى مركز أبو قرقاص، قبل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، كانت كأغلب قرب محافظات الصعيد محرومة من الكثير من الخدمات، مثل خدمات الصرف الصحي، إذ كان يجر الاعتماد على وسائل صرف بدائية، ومع الوقت، بدأت تؤثر تلك الطرق البدائية على منازل المواطنين، بالإضافة إلى الكثافات المرتفعة في المدارس وغيرها من المشكلات.

تأهيل مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية

أضاف «العمدة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المبادرة»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن مبادرة حياة كريمة، تعمل حاليًا على تأهيل مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية، ومراكز الشباب، وأيضًا مد وتدعيم شبكات الكهرباء والطاقة، وكذلك المياه والصرف الصحي، وإحلال وتجديد لتلك الشبكات للمتهالك منها، والكثير من القطاعات التي تعمل فيها المبادرة على مستوى قرى محافظة المنيا، موضحًا أن محطات الصرف الصحي والمدارس وشبكات المياه، وتدعيم الكهرباء، كانت أهم طلبات المواطنين في جلسات الحوار المجتمعي بمركز أبو قرقاص.

تقديم حزمة متكاملة من الخدمات

أشار منسق مبادرة «حياة كريمة» في محافظة المنيا، إلى أن مشروعات الصرف الصحي، منظومة متكاملة، عبارة عن شبكات انتظار وخطوط رفع ومحطات صرف ووصلات منزلية ومحطات معالجة، وقطعنا شوطًا كبيرًا فيها، إذ أن لدينا 17 محطة معالجة عملاقة على مستوى محافظة المنيا، إذ تهدف هذه المبادرة، إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشملُ جوانبَ مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، وهي بمثابةِ مسؤولية ضخمة ستتشاركُ هذه الجهات المختلفة في شرفِ والتزامِ تقديمها إلى المواطن المصري، لا سيما من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.