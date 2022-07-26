«مياه سوهاج» تنظم ندوة للتوعية بمشروعات مبادرة حياة كريمة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، ندوة لرواد المسجد الكبير بقرية كوم العرب بمركز طما بمحافظة سوهاج وكنيسة العذراء بمركز دار السلام، وذلك بهدف توعية المشاركين بحجم الاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

تعريف المشاركين بالندوات بمشروعات مبادرة حياة كريمة

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، موضحا أنه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة لتطوير الريف المصري، والتى يتم تنفيذها فى 181 قرية بمراكز طما والمراغة والمنشاة وساقلتة وجرجا والبلينا ودار السلام بمحافظة سوهاج، والتي تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب ومشروعات صرف صحي متكامل.

لقاءات توعوية بالمساجد والكنائس

وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن شركة مياه سوهاج تنظم لقاءات توعوية لتعريف رواد المساجد والكنائس بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة داخل القرى المستهدفة، والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات التي مازال العمل بها داخل القرى وأضرارها على الصحة العامة، وفي نهاية اللقاءات يتم دعوة المشاركين لنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.