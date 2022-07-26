محافظ سوهاج: الانتهاء من إنشاء 25 مجمع خدمات بقرى «حياة كريمة»

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الانتهاء من أعمال إنشاء 25 مجمع خدمات زراعية بقرى مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة سوهاج، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتي يشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية، لافتًا إلى استمرار العمل في 5 مجمعات أخرى بنسب تنفيذ متفاوتة تتخطى بعضها 90% ببعض المجمعات.

المجمعات التي جرى الانتهاء منها بسوهاج

وأوضح محافظ سوهاج أن المجمعات الزراعية التي جرى الانتهاء منها هي مجمعات قرى «أم دومة، والمدمر، بمركز طما، وقرى أولاد حمزة، والزوك الغربية، وأولاد سلامة، وروافع العيساوية، والدويرات بمركز المنشاة، والمجمعات الزراعية بقرى برديس، وبني حميل، وعرابة أبيدوس، و أولاد عليو، بمركز البلينا.

مجمعات قرى جرجا والمراغة ودار السلام

ولفت إلى إلى الانتهاء من المجمعات الزراعية بقرى البطاخ، شندويل، بناويط، الغريزات، أولاد اسماعيل، بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى المجمعات الزراعية بقرى البربا، والعوامر بحري، والمجابرة، بيت علام، بيت داوود، بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، كما تم الانتهاء من المجمعات الزراعية بقرى " سفلاق، والجلاوية، بمركز ساقلتة، وقريتي السلام، والخيام، بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

أهداف المجمعات الزراعية

وأشار الفقي إلى أن المجمعات الزراعية تهدف إلى تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المزارع بالقرية، بشكل حضاري لائق، حيث تشمل المجمعات الزراعية مراكز لتجميع الألبان، ومكاتب إرشاد زراعي، وجمعيات زراعية، بالإضافة إلى وحدة بيطرية.