تفاصيل أعلى شهادة ادخار بسعر فائدة 14% من البنك الأهلي المصري

يبحث الكثير من الراغبين في استثمار الأموال الخاصة بهم عن أعلى شهادة ادخار بسعر فائدة 14% في البنوك المختلفة، كونها من أكثر الطرق أمانا لاستثمار الأموال والحفاظ على قيمتها بضمان ربح شهري أو ربع سنوي أو سنوي، ويقدم العديد من البنوك شهادة ادخار بتلك الفائدة بعد إيقاف شراء الشهادة ذات العائد الشهري 18%.

وتسعى بوابة «الوطن» بشكل يومي إلى تقديم وتوفير ما يبحث عه المتابعون والقراء بشكل يومي، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل أعلى شهادة ادخار بسعر فائدة 14% في البنك الأهلي المصري، وفق خدمة عملاء البنك، كالتالي:

تفاصيل أعلى شهادة ادخار بسعر فائدة 14% في البنك الأهلي

- يوفر البنك الأهلي المصري لعملائه الراغبين في شراء أعلى شهادة ادخار بسعر فائدة 14% بحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

- يتيح البنك الأهلي المصري للعملاء فرصة شراء الشهادة لمدة 3 سنوات.

- يستطيع العملاء عند شراء الشهادة من البنك الأهلي المصري الاقتراض بضمان تلك الشهادات من أي فرع من فروع البنك.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة.

موعد استرداد شهادات الادخار

- لا يمكن استراداد شهادات الادخار من البنك الأهلي قبل 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

جدير بالذكر، أن البنك الأهلي المصري أصدر شهادة ادخار بعائد شهري 18% بعد رفع البنك المركزي لسعر الفائدة في البنوك، واستمر شراء تلك الشهادات لفترة زمنية محددة، ثم أعلن البنك عن إيقاف شراء تلك الشهادات مع إصدار الشهادة البلاتينية ذات العائد 14%.