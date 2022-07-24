كيف تربح 150 ألف جنيه من شهادة ادخار مدتها 10 سنوات؟.. متاحة في الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري باعتباره أحد أبرز البنوك الوطنية العاملة في السوق المحلية عدد كبير من الأوعية الادخارية والاستثمارية التي تتنوع بين شهادات الادخار والاستثمار والودائع وغيرها من الأوعية الاستثمارية.

سعر فائدة منخفض نسبيا

ووفقاً للموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري على الإنترنت يقدم البنك شهادة استثمارية ادخارية بمدة استحقاق تصل إلى 10 سنوات بسعر فائدة منخفض نسبيا مقارنة بباقي الشهادات أو الأوعية الادخارية الأخرى.

وأوضح البنك الأهلي عبر موقعه الرسمي، أنَّ أبرز مميزات شهادة الادخار أجل 10 سنوات أنَّها تتمتع بإضافة العائد بشكل تراكمي على مدار الـ10 سنوات، وهو ما يعني أن يصل العائد على تلك الشهادة بعد إضافة العوائد التراكمية إلى نحو يقترب من 15% على أقل تقدير.

احتساب العائد التراكمي

وبحسب موقع «البنك الأهلي» يؤكّد أنَّه في حالة شراء شهادة أجل 10 سنوات بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه في نهاية مدة الشهادة، تصل قيمة العائد 150 ألف جنيه في نهاية السنة العاشرة إذ يتمّ احتساب العائد التراكمي في أول يوم عمل عقب شراء أو ربط الشهادة بشكل فوري.

وأشار إلى أن الحد الأدنى لشراء الشهادة ذات اجل 10 سنوات وبسعر عائد 9.5 % تراكمي يبدأ من 500 جنيه فقط ومضاعفاتها.

وقدم الموقع الرسمي للبنك الأهلي نموذج لاحتساب العائد التراكمي لشهادة تم ربطها بقيمة 100 ألف جنيه، موضحًا أنَّ سعر العائد في نهاية السنة الأولى يصل إلى 9500 جنيه يتمّ إضافتها إلى المبلغ الأساسي ليصبح الإجمالي 109500 جنيه بعد احتساب فائدة 9.5% بينما عند احتساب أسعار الفائدة في العام التالي يتم احتسابها على 190500 جنيه وليس الـ100 ألف جنيه وبالتالي يصل 10400 جنيه، ويتمّ إضافتها للمبلغ الإجمالي ليصل إلى 119902 جنيه، وهكذا حتى الوصول إلى السنة العاشرة والأخيرة ليصبح إجمالي العائد قرابة الـ250 ألف جنيه، وهو ما يعني تحقيق أرباح زائدة عن المبلغ الأساسي قدرها 150 ألف جنيه