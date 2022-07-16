«لو خايف قيمة فلوسك تقل».. اعرف أفضل شهادة ادخار في 3 بنوك

تفقد النقود قيمتها بمرور الوقت، لذلك نقدم لإصحاب المدخرات مجموعة من الشهادات التى تطرحها البنوك لعملائها بفائدة تصل الى 14%، وذلك بعد ان قررت لجنة السياسات النقدية فى اجتماعها الخميس، 23 يونيو 2022، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.

وترصد «الوطن» شهادت الادخار في 3 بنوك

وقالت مصادر مصرفية ان البنك العربي، لديه سعر الفائدة يصل لـ13%، من خلال شهادة ثلاثية بنظام صرف العائد اليومي إلى 13%، ويمكن شراء الشهادة بحد أدنى 10 آلاف جنيه ويمكن استرداد قيمتها بعد ستة أشهر من تاريخ الإصدار.

بنك ناصر شهادة ادخار ثلاثية يصل سعر العائد إلى 15%

فيما طرح بنك ناصر شهادة ادخار ثلاثية يصل سعر العائد إلى 15% يصرف سنويا، أو 14.25% يصرف بشكل ربع سنوي، أو 14% يصرف شهريا، بخلاف شهادة ادخار ثلاثية بعائد يصل إلى 15.25% ويشترط لشراء الشهادة والحصول على مميزاتها أن يكون المشتري بسن المعاش.

بنك القاهرة يقدم شهادة ادخار ثلاثية

وتابعت المصادر أن بنك القاهرة يقدم شهادة ادخار ثلاثية ويصل سعر الفائدة لـ 13.25% يصرف شهريا و13.5 % يصرف شهريا، فييما يقدم البنك الأهلي الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات سعر الفائدة 14% سنويا، يصرف العائد شهريا ويقدم بنك مصر الشهادة الثلاثية سعر الفائدة 14% سنويا بصرف شهري.

الشهادة الثلاثية من البنك العربي الإفريقي

واعلن البنك العربي الإفريقي عن طرح الشهادة الثلاثية للأفراد ويصل سعر الفائدة السنوى لـ13.75% يصرف شهريا، ويصل سعر الفائدة لـ 14% يصرف ربع سنوي و14.125 يصرف بشكل نصف سنوي و14.25% يصرف سنويا، فيما يقدم البنك الأهلي الكويتي شهادة ادخار ثلاثية بعائد شهري يصل سعر الفائدة من خلاله لـ 13.5% وشهادة ثلاثية يبدأ شرائها من مليون جنيه يصل سعر الفائدة عليها لـ 14% يصرف شهريًا.