حرس الحدود يضبط كميات كبيرة من المخدرات قبل تهريبها «صور وفيديو»

تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عربتي دفع رباعي، يستقلها ثلاثة مهربين مصريي الجنسية، عُثر بحوزتهم على 1800 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و150 ألف قرص مخدر، و13 بندقية مختلفة الأنواع، و2800 طلقة مختلفة الأعيرة، و6 خزن أنواع مختلفة، و262 هاتف محمول مختلف الأنواع، وطائرة بدون طيار.

يأتي ذلك استمراراً لجهود قوات حرس الحدود في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية، وإحباط العديد من المخططات والمحاولات التي تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي المصري، وبناءً على معلومات مجموعة مخابرات وأمن حرس الحدود، بشأن اعتزام عدد من المهربين تهريب شحنات كبيرة من المواد المخدرة، والأسلحة والذخائر عبر دروب الصحراء الغربية.

كما كثفت قوات حرس الحدود جهودها خلال الشهر الجاري، بالتنسيق مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والأجهزة الأمنية المختلفة، أعمال التفتيش والـتأمين للأنفاق والمعابر الحدودية المختلفة، والتي أسفرت عن ضبط «31» متهما وبحوزتهم «2» طن حشيش، و«70» كيلو جراما من مخدر الهيدرو، و«32» كيلو جراما من مخدر الأفيون، و«3822» هاتف محمول، وكميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.

وفى سياق متصل تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط «12» جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن، و«122» جوالا من الحجارة المخلوطة بالذهب، و«13» عربة أنواع مختلفة، و«3» لودر، بالإضافة إلى إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية «927» فرداً من جنسيات مختلفة.

يأتي ذلك استمرارا للجهود المكثفة التي تتخذها قوات حرس الحدود ليلاً ونهاراً لإحكام السيطرة الأمنية على حدود الدولة البرية والساحلية للحفاظ على الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.