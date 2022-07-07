عاجل.. «حرس الحدود» يضبط كمية كبيرة من البانجو والحشيش والأفيون (فيديو)

تمكنت قوات حرس الحدود، من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، والحجارة المخلوطة بالذهب، وكمية كبيرة من مادة مستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة، استمرارا لجهود قوات حرس الحدود في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية، وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع، والإضرار بالأمن القومي المصري، واستهداف الشباب المصري، بضخ كميات كبيرة من المواد المخدرة.

ونجحت قوات حرس الحدود، أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية في ضبط عدد 36 عربة أنواع وحفار ولودر يستقلها 92 فرد عثر بحوزتهم على 3 بنادق مختلفة الأعيرة، و1400 طلقة أنواع، و2 طن جوهر الحشيش المخدر، و2 طن من نبات البانجو، و305 كيلو جرام من نبات الهيدرو، و37 كيلو جرام أفيون، وعدد من أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، و3 أجهزة للكشف والتنقيب عن المعادن، و32 مكنة كهرباء، و14 جوال أحجار مخلوطة بخام الذهب، بالإضافة إلى كميات كبيرة من البضائع الغير خالصة الرسوم الجمركية.

وفى سياق متصل، تمكنت قوات حرس الحدود، من إحباط محاولة تهريب عدد 2 طن من مادة سماد اليوريا المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة.

يأتي ذلك استمرارا للجهود المكثفة وكل الإجراءات التي تنفذها قوات حرس الحدود ليلا ونهارا في تأمين حدود مصر، بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كل المنافذ والمعابر الحدودية للدولة.