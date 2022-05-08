رئيس وزراء إسرائيل يعلن تشكيل «حرس وطني» من قوات الحدود والاحتياط

قال رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إنّه بصدد اتخاذ قرار بتشكيل حرس وطني من قوات حرس الحدود والاحتياط ومتطوعين متدربين، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

هجوم إلعاد

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال الفلسطينيين الاثنين اللذين يشتبه في تنفيذهما هجوم إلعاد وسط إسرائيل، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

ضحايا ومصابون في الهجوم الفلسطيني

وكان 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون، فيما وصفته شرطة الاحتلال الإسرائيلي بهجوم إرهابي مشتبه به في مدينة إلعاد بوسط إسرائيل، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ مهاجمين مسلحين بالسكاكين والفؤوس أو كليهما استهدفوا المارة في حديقة، وأجرت شرطة الاحتلال حينها مطاردة، ونصبت حواجز على الطرق وفتشت المركبات لضبط المشتبه بهم.