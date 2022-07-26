يتناول الطعام عبر أنابيب.. شاب يروي مأساته مع المرض قبل استجابة الرئيس بعلاجه

قال إبراهيم محمود، الشاب الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه، إنه تعرض لحادث منذ عام 2018، أثناء ذهابه إلى جامعة الزقازيق بالشرقية، بعد أن صدمه «ميكروباص» وأصيب بكسور صعبة في الوجه، وسافر لأطباء داخل محافظات مصر المختلفة، ومستشفيات مختلفة، لكن لم يجد حلا للحالة الخاصة به.

صعوبة تناوله الطعام بسبب الحادث

أضاف «محمود» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه يتناول الطعام عبر أنابيب دقيقة، مؤكدا أنه يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أمر بعلاجه أمس، عقب عرض حالته.

استجابة الرئيس للشاب

واستجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، للحالة عقب ظهور الشاب في أحد البرامج، يتحدث عن حالته الصعبة، التي أضطرته إلى إجراء أكثر من عملية جراحية في مستشفيات جامعية وحكومية وخاصة، في الفكين وأصيب بتشوهات جعلته غير قادر على تناول الطعام بشكل طبيعي أو العيش بشكل سلس، ووجه الشكر إلى الرئيس السيسي قائلا: «حقيقي أب لكل المصريين، ومكنتش متوقع إن حالتي توصل له ويهتم بالشكل ده، وفعلا بوجه له كل الشكر، واستجابة الرئيس السيسي لحالتي غيرت حياتي».