طالب الشرقية المصاب في حادث: استجابة الرئيس لحالتي غيرت حياتي

قال إبراهيم محمود، الشاب الذي تعرض لحادث واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاجه، إنه تعرض لحادث في سيارة ميكروباص، خلال اتجاهه للجامعة في الزقازيق عام 2018، وأجرى عدة عمليات جراحية في أكثر من مستشفى، منها الجامعي والحكومي والخاص، لافتا إلى أنه أجرى عدة عمليات في جراحة الفكين.

استجابة الرئيس تنقذ إبراهيم من تشوهات الفكين

أوضح «إبراهيم محمود» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن حالته صعبة، ولا يستطيع ممارسة مهام حياته اليومية مثل باقى أقرانه، موجها الشكر للرئيس السيسي، لتبنيه حالته، «حقيقي أب لكل المصريين، ومكنتش متوقع إن حالتي توصل له ويهتم بالشكل ده، وفعلا بوجه له كل الشكر، واستجابة الرئيس السيسي لحالتي غيرت حياتي».

تحديد البروتوكول العلاجي خلال 48 ساعة

وأشار «إبراهيم محمود»، إلى أنه أجرى التحاليل والفحوصات الطبية، وخلال 48 ساعة سيتحدد البروتوكول العلاجي، الذي يستكمل شفاؤه من خلاله، متابعا «كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجامعة الزقازيق، على الرعاية والاهتمام».

جدير بالذكر أنه جرى نقله إلى مستشفى الحسينية وقت الحادث، ثم تحويله لمستشفى الزقاريق الجامعي، وأجريت له عدة عمليات جراحية، وظل محتجزا به لفترة، ثم أصيب بعد ذلك بالحمى الشوكية، ونقل إلى مستشفى الحميات بالزقازيق، وبعد شفائه عاد مرة أخرى إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وتماثل للشفاء إلى حد ما، ولكنه ظل يعاني من الإصابات الخطيرة في وجهه، التي أثرت على قدرته على تناول الطعام.