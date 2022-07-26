باحث اقتصادي: النقد الدولي أكد زيادة النمو في مصر

قال الدكتور محمد شاكر، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن صندوق النقد الدولي، يقدم تقريرا ربع سنوي عن توقعات بالنمو في مختلف الأماكن بالعالم، مبينا أن العالم يتجه لرفع أسعار الفائدة، وهذا يقلل الاستثمار، ويحدث تراجعا في الاستهلاك في الدول الكبرى، وسط توقعات بانخفاض النمو في مختلف دول العالم عدا مصر في العام المالي الجديد.

تأثير رفع سعر الفائدة في العالم

أضاف «محمود» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن رفع سعر الفائدة يقلل فرص العمل، وهذا يؤدي إلى الركود، لكن لا يحدث في مصر، لأن مصر توظف أكثر من 5 ملايين عامل، بإجمالي أكثر من 400 مليار جنيه مصري، لتصبح الحكومة تعول 22 مليون مواطن مصري.

معدلات نمو جاذبة باستمرار

أوضح الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الحكومة في مصر، توفر الأجور التي يجرى رفعها باستمرار من أجل منع وجود ركود وإحداث معدلات نمو مستمر وثابتة، موضحا أن هذه المعدلات، عنصر جاذب للاستمرار، لكن المستثمر لا يأتي فقط بسبب معدلات النمو، ولكن بسبب تسهيل إنشاء الشركات، لذا تعمل الحكومة على برنامج الإصلاح الهيكلي من أجل تسهيل المشروعات الاقتصادية التي ينفذها المستثمرون سواء من الداخل أو الخارج.

وتابع: «الـ14 مليار جنيه الذين ستدفعهم الدولة الفترة المقبلة، من خلال إضافة مليون أسرة في برنامج تكافل وكرامة، ستوفر للأشخاص قدرة شرائية في الاقتصاد لتحسين النمو باستمرار، ويجب أن يكون الدعم موجها لمستحقيه من أجل تحقيق النمو باستمرار».