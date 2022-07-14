مدبولي: الدولة حريصة على زيادة دخل المواطن والتوسع في النمو والإنتاج

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة المصرية حريصة على زيادة دخل المواطن، وهو ما يأتي من المشروعات القومية والتوسع في عملية النمو والإنتاج عبر مشروعات تنموية كبيرة، موضحا أنّ الدول في أمس الحاجة لرفع جودة حياة المواطن، وهو ما تتبعه مصر.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له، أنّ الناتج المحلي لمصر ارتفع بأرقام غير مسبوقة في الفترة الماضية، ومع الزيادة السكانية، إلا أنّ دخل ونصيب المواطن من الناتج المحلي ازداد، موضحا أنّ مصر ليس لديها معادن نفيسة كبرى أو موارد كبرى لزيادة دخل المواطن بطريق غير المشروعات التنموية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

حياة كريمة يخدم 60 مليون مصري في الريف

وأوضح مدبولي، أنّ استمرار المشروعات التنموية الكبرى ضروري لانعكاسه على المواطن المصري، مشيرا إلى أنّ مشروع حياة كريمة يحقق التنمية الشاملة، ويخدم 60 مليون مواطن في الريف، ويحقق مستوى جودة حياة لائقة، ويخلق فرص عمل كبيرة على المستوى المحلي.

زيادة الصادرات ودعم الصناعة

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنّ معدل البطالة اليوم أقل من 7.5% رغم أنّه كان 13.5% في فترة سابقة، وتلك النسبة لم تكن لتتحقق دون المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة، مؤكدا حرص الدولة على زيادة الصادرات ودعم الصناعة ومشروعاتها في المرحلة المقبلة.