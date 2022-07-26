مصرع مسن دهسا أسفل عجلات قطار في بني سويف

لقي شخص في العقد السادس من العمر مصرعه، وتحولت جثته إلى أشلاء، بعدما صدمه قطار، اليوم الثلاثاء، أمام محطة قطار ناصر شمال محافظة بني سويف، ونُقلت أشلاء الجثة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع شخص بمحطة سكة حديد ناصر

وتلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ عن مصرع شخص في العقد السادس من العمر صدمه قطار، وتحولت جثته إلى أشلاء، أمام محطة مركز ناصر، ووجه بسرعة إنتقال سيارة إسعاف ونقل الجثة إلي المشرحة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة

وتبين من التحريات الأولية والانتقال والفحص، أن الشخص المتوفى يدعى سيد عبدالجيد محمد، 55 عاماً، مقيم بمركز ناصر، وأنه أثناء عبوره شريط السكة الحديد اصطدم به القطار وتحولت جثته إلى أشلاء، وتم استدعاء سيارة إسعاف نقلت جثته إلى مستشفى ناصر العام، وجرى إيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وجار تحرير محضر بالواقعة و إتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية وإستدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيدًا لإستصدار تصريح الدفن، وتسليمه إلي ذويه لدفنه بمقابر العائلة.

وشهدت محافظة بني سويف خلال الفترة الأخيرة عددا من حوادث اصطدام القطارات بأشخاص، خاصة في مركز ببا جنوب المحافظة.