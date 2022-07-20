مصرع عاملين صعقاً بالكهرباء أثناء حفر بئر للصرف جنوب بني سويف

شهدت قرية «كفر منصور»، التابعة لمركز ببا، جنوب محافظة بني سويف، مساء اليوم الأربعاء، واقعة مصرع عاملين صعقاً بالكهرباء، أثناء قيامهما بحفر عدد من الآبار لتجفيف مياه الصرف داخل القرية، وتم نقلهما بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفي بني سويف التخصصي، إلا أنهما لفظا أنفاسهما أثناء محاولة إنقاذهما.

بلاغ بمصرع عاملين صعقاً بالكهرباء في ببا

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بتعرض عاملين لصعق كهربائي، خلال قيامهما بحفر آبار لتجفيف المياه الجوفية داخل القرية، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى مستشفي، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، ومع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوقوف على أسباب الواقعة.

نقل المتوفيين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارة إسعاف إلي موقع البلاغ، وجرى إخلاء المصابين ونقلهما إلى المستشفى، وتبين وفاتهما عقب وصولهما إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي، وجرى إيداع الجثتين داخل المشرحة، تحت تصرف جهات التحقيق.

التحريات الأولية: ماس كهربائي وراء الحادث

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيام مقاول الصرف المكلف بالأعمال بقرية «كفر منصور»، التابعة للوحدة المحلية لقرية «طنسا بني مالو»، بتنفيذ آبار التجفيف بالقرية، حدث ماس كهربائي في المعدات المستخدمة في الحفر، وأسفر ذلك عن مصرع كل من «صالح أ. م.»، 28 سنة، و«رمضان م. أ.»، 28 سنة، يقيمان بقرية «أبو صير الملق»، بمركز الواسطى.

تم إيداع الجثتين داخل مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، ويجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية، تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.