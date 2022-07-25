بريد الوطن .. أعد لنا جامع القمامة وأنقذنا منها يا محافظ القليوبية

نشكو نحن سكان شارع مسجد الهداية والشوارع المجاورة له فى مركز الخانكة بمحافظة القليوبية من اختفاء جامع القمامة نهائياً عن المنطقة، بعد أن كان يتردد على منازلنا بصورة منتظمة، فيحمل القمامة مقابل مبلغ شهرى ندفعه له، وكنا معتادين هذا الأمر، حتى اختفى جامع القمامة، واضطررنا إلى التخلُّص من قمامة منازلنا برميها فى الشارع، ما يعكس سلوكاً غير حضارى، ويؤدى إلى انتشار الحشرات والحيوانات الضالة، ويسبب أمراضاً كثيرة، ولكن ما حيلتنا ولم يعد هناك من يحمل عنا القمامة كما كان يحدث فى السابق، نناشد السيد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والجهات المعنية بالخانكة ضرورة التدخل للقضاء على تلك المشكلة الخطيرة.

عن الأهالى

د. إبراهيم خليل إبراهيم- عضو اتحاد كتاب مصر

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