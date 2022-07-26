التحفظ على صاحب ورشة حدادة ارتدى النقاب للقاء سيدة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق في مركز شبين القناطر بالقليوبية بالتحفظ على صاحب ورشة حدادة مقيم بمحافظة القليوبية، كان في طريق بقرية الشوبك دائرة المركز لإحدى السيدات، تعرف عليها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لمقابلتها في منزلها، وحاول إخفاء هويته لتسهيل المقابلة ولكن الأهالي ضبطوه.

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وتحديد شخصية السيدة التي كان المتهم في طريقه لمقابلتها والتحقق من رواية المتهم.

تفاصيل ضبط شخص يرتدي النقاب بشبين القناطر

وكان أهالى منطقة كفر الشوبك دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية قد تمكنوا من ضبط صاحب ورشة حدادة، ومقيم محافظة القاهرة، أثناء ارتداءه ملابس حريمي ونقاب، وذلك أثناء استقلاله مركبة "توك توك" بشوارع القرية

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية يفيد ورود بلاغ من الأهالي بضبط صاحب ورشة حدادة ومقيم محافظة القاهرة، أثناء استقلاله مركبة توك توك، وسيره بشوارع قرية كفر الشوبك دائرة المركز.

تحريات المباحث في الواقعة

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين تمكن الأهالي من ضبط «م ع» 50 سنة صاحب ورشة حدادة ومقيم محافظة القاهرة، حال ارتداؤه ملابس حريمي ونقاب، واستقلاله مركبة توك توك بشوارع القرية، وبمواجهته أقر بتعرفه على إحدى السيدات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مقيمة بذات القرية واتفق معها على ارتداء ملابس حريمي لمقابلتها بمسكنها.

وأوضح شهود العيان في التحقيقات أن هذه هي المرة الأولى لنزول المتهم للقرية، وأن أحد الأشخاص تشكك فيه من خلال نبرة صوته، وكذلك عدم قدرته على السير بتلك الملابس، وعند مواجهة المتهم أقر بتفاصيل الاتفاق بينه وبين تلك السيدة لعدم إثارة الشكوك والشبهات حولها، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المتهم.