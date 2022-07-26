وزيرة الثقافة: مئات الأنشطة المجانية في كل ربوع مصر خلال الصيف

قالت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الدولة المصرية تدعم كل أشكال الإبداع، باعتباره من المفردات الأصيلة لعمليات التنمية، مشيرة إلى أنه انطلاقا من تأكيد القيادة السياسية، ضرورة تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن، إيمانا منها بدور القوى الناعمة في تطوير وبناء المجتمع، تبنت وزارة الثقافة شعار الفنون والثقافة للجميع.

نشاطات وزارة الثقافة

أضافت الوزيرة في بيان، أن فترة الصيف تشهد حراكا فكريا وفنيا، متنوعا يضم مئات الأنشطة المجانية أو بأسعار رمزية فى كل ربوع مصر للوصول بالمنتج الثقافي الجاد والهادف، إلى مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، متابعة أنه من أبرز التظاهرات التي يجر تنفيذها خلال فترة الصيف، إعادة أحياء مهرجان المسرح الروماني بمنطقة كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية، بعد توقفه لمدة 3 سنوات نتيجة جائحة كورونا.

تفاصيل المهرجانات الغنائية في المحافظات

وأشارت إلى إقامة الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، فضلا عن استحداث مهرجان موسيقي وغنائي بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بعد أن طافت عدة مهرجانات الفترة الماضية، مختلف المحافظات، هي «دندرة الثانى بمحافظة قنا- أبيدوس الأول بمحافظة سوهاج- تل بسطة الأول بمحافظة الشرقية- السويس الأول بمحافظة السويس»، إذ انطلق نجوم الموسيقى والغناء فى مصر إلى الأقاليم.

وأوضحت أن ذلك إلى جانب برنامج فعاليات صيف بلدنا المجانى بالمدن الساحلية (دمياط- الإسكندرية- مطروح- كفر الشيخ)، ويشمل كل الأنشطة التي تختص بها وزارة الثقافة، والعروض المميزة على مختلف مسارح الدولة والسيرك القومي، بأسعار في متناول الجميع.

ولفتت «عبد الدايم»، إلى إطلاق مشروع سينما الشعب والتوسع في تطبيقه، الذي يضم مجموعة من الأفلام الوثائقية والتوعوية والمعرفية، والأعمال المستقلة المتميزة والمجازة رقابيا، والأعمال السينمائية الحديثة والمعاصرة، إذ تتراوح أسعار التذاكر به، من 20 إلى 40 جنيها.

ونوهت بأن مشاركة وزارة الثقافة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، شملت أكثر من 1000 فعالية فنية وفكرية وإبداعية في 52 قرية ونجع، ضمت عروضا للفنون الشعبية والموسيقى العربية، إلى جانب الورش الأدبية والفنية والتدريبية لأبناء القرى، واكتشاف ودعم المواهب في مجالات الآداب والفنون، فضلا عن عروض مسرح المواجهة والتجوال، التى ضمت ما يزيد عن 400 ليلة عرض في 280 قرية ونجع، بـ14 محافظة ، مؤكدة أن وزارة الثقافة تجوب بقاع الجمهورية، لنشر التنوير بين جموع المصريين.