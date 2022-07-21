عرض «تسليم أهالي» في «سينما الشعب» بقصور الثقافة.. 3 أغسطس 2022

أعلن قصر ثقافة السينما، عن عرض فيلم «تسليم أهالي» للمخرج خالد الحلفاوي، ضمن مشروع سينما الشعب، الذي تنفذه وزارة الثقافة في مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة في القاهرة والأقاليم ويشرف عليه الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر ثقافة السينما، على أن يبدأ عرض الفيلم 3 أغسطس المقبل، تزامنا مع عرضه التجاري في دور العرض المصرية والعربية.

وكانت النجمة دنيا سمير غانم، أعلنت عن موعد طرح الفيلم «تسليم أهالي»، ونشرت بوستر الفيلم عبر حسابها على «إنستجرام»، وكتبت قائلة: «فيلم تسليم أهالى.. 3 أغسطس إن شاء الله في جميع سينمات مصر و الوطن العربى».

فيلم «تسليم أهالي»

فيلم «تسليم أهالي» بطولة مجموعة من النجوم «دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد»، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح ودلال عبد العزيز ولوسي، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل طبيبًا بشريًا في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين تلاحقهما في كل مكان.

سينما الشعب

وكانت وزارة الثقافة، أعلنت أن إيرادات عروض أفلام مشروع سينما الشعب، بلغت مليون ونصف المليون جنيه، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستعد وزارة الثقافة لإطلاق المرحلة الرابعة من مشروع سينما الشعب الذي أطلقته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويجرى تنفيذ مشروع سينما الشعب في دور العرض السينمائية التابعة لقصور الثقافة في 14 موقعًا ثقافيًا تتبع 11 محافظة، بينها القاهرة والجيزة وأسيوط والإسكندرية وجنوب سيناء وكفر الشيخ، ووصل القرى لأول مرة من خلال عرض الأفلام في سينما قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر بقرية بني مر بأسيوط.

المرحلة الرابعة من سينما الشعب

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الرابعة من سينما الشعب في: «قصر ثقافة اسماعيلية، السويس، بورسعيد، العريش، روض الفرج، دسوق، وسينما دمياط الجديدة».