عصام كاريكا: «اتسرقت عشرات المرات من بتوع المهرجانات.. ومش هسكت تاني»

قال الفنان عصام كاريكا إنه اتخذ قرارا في الفترة الأخيرة بالحديث عن أى شخص يستولي على أعماله الفنية ويحولها إلى أعمال أخرى، خاصة من يؤدون المهرجانات.

عصام كاريكا:«أغنياتي مع محمد سعد اتسرقت أكثر من مرة»

وأوضح عصام كاريكا لـ الوطن أنه لم يكن من قبل يتحدث عن السرقات التى كانت تتعرض لها أغنياته خلال مشواره الفني الطويل، لكنه لن يصمت على هذا الموقف مرة أخرى

وأشار كاريكا إلى أنه مؤخرا تعرض لسرقة أكثر من أغنية له وجرى تحويلها لأعمال خاصة بالمهرجانات، ومنها أغنية البسكلتة التى قدمها الفنان محمد سعد فى فيلم اللمبي واغنية «بوم بوحة» التي قدمها الفنان نفسه في فيلم «بوحة».

يذكر أن الساحة الفنية شهدت مؤخرا حالات عديدة من الجدل حول السرقات، ما دفع جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنان الشعبي عمر كمال، واتهامه بسرقة جزء من أغنية للسيدة أم كلثوم وهي «ألف ليلة وليلة» بدون الحصول على حق من الجمعية أو ورثة الشاعر مؤلف الأغنية الراحل وهو مرسي جميل عزيز أو ورثة الملحن الراحل بليغ حمدي.

«المؤلفين والملحنين» تقاضي عمر كمال

وقبل هذه الأزمة كبرى، وقعت أزمة مماثلة بين الملحن مدين ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بعد اتهام «شاكوش» بالاستيلاء على لحن مدين للفنان محمد حماقي في أغنية «حاجة مستخبية» وتقديمها فى أغنية «بنت الجيران» وجرى حذف أغنية «بنت الجيران» أكثر من مرة من عدة منصات بسبب هذه الأزمة.