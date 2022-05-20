عصام كاريكا: «لما الناس ترجع لفن زمان سأعود للغناء»

قال الفنان عصام كاريكا، إنه لا يشغل باله كثيرًا، بالظهور فنيًا في الوقت الحاضر، نظرًا لأنه لا يحبذ العمل في الوسط الفني حاليا.

عصام كاريكا: أحببت أغنية بهاء سلطان

وعن سبب ابتعاده خلال الفترة الماضية عن الغناء والتلحين، قال في تصريحات لـ«الوطن»: «لما الفن يرجع زي ماكان، ويرجع الفنانين الكبار لمكانتهم مرة ثانية، هارجع أظهر تاني، لأني عدم الوجود لا يفرق كثيرًا في الوقت الراهن».

وأشار «كاريكا» إلى أنه لا يستمع كثيرًا إلى ما يقدم من أغاني مهرجانات و«تراب» و«راب»، ويكتفي بسماع الأغنيات الجدية التي يقدمها أصدقائه منها أغنية الفنان بهاء سلطان الأخيرة «تعالى ادلعك» التي اختتم بها مشواره مع المنتج نصر محروس.

عصام كاريكا: «مش فارق معايا الظهور حاليًا»

عصام كاريكا تحدث مؤخرًا في إحدى البرامج التي تذاع في دولة العراق عن صداقات الوسط الفني قائلًا: «بتبقى وقتية يعني إحنا بنبقى مع بعض وبنعمل فيلم فبنبقى أصحاب في الوقت ده وأنا مش مرتبط بالممثلين أكتر من المطربين، لأن ألحاني كلها للمطربين لكن الممثلين كنت لما أعمل لهم فيلم فنبقى أصدقاء في الفترة الزمنية دي، وبعد كده هو بيشوف شغله وأنا بشوف شغلي».

وخلال المقابلة قدم الشكر والثناء على أداء الفنان عمرو دياب وقال عنه إنه سيظل «نمبر وان» في مصر والعالم العربي بسبب حبه وتفانيه في عمله، وتقديمه كل ما هو متميز في عالم الغناء، مشيرًا إلى أن جورج وسوف وكاظم الساهر يأتون من بعده.