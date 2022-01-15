عصام كاريكا: الذوق المصري لم يتغير.. ولسة فيه عمرو دياب وشيرين وأنغام

استنكر الفنان عصام كاريكا أن أغنية «شيماء» أصبحت من الأعلى انتشارًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصارت «تريند»، مضيفا: «دي تريند في التفاهة.. دي مش غنوة ولا مطرب ولا أي حاجة وهل ياترى احنا قاعدين انا وانت هنا عشان نمجد في شيماء والناس دي».

الذوق العام ما زال موجودا بأغاني الهضبة وأنغام وشيرين

وأكد كاريكا، خلال لقائه مع الإعلامي نزار الفارس في برنامج «مع الفارس» المذاع عبر فضائية «الرشيد» العراقية، أن الذوق العام ما زال موجودا بأغاني شيرن وعمرو دياب وراغب علامة وأنغام: «بدليل إن أغاني عمرو دياب في أي مكان بتتسمع ومنروحش بقا ندور على وزة والمفروض نمنع الأغاني دي حتى لو ناجحين مع الناس ولو أنا نقيب الموسيقين زي الأستاذ هاني شاكر هعمل زيه طبعا» متسائلا: «ليه نسيب الفن يروح وليه احنا منحافظش على الهوية بتاعتنا».

وأوضح كاريكا أن صوت حسن شاكوش جميل، وكذلك عمر كمال، لافتًا أن بعض مطربي المهرجانات لهم أصوات حسنة، وأن محمد رمضان له جمهوره الذي يستمع إلى أغانيه «هو على المسرح بيعمل شو جميل وفيه بلاد تستحمل المطرب يقلع على المسرح وفيه بلاد بترفض وأغاني محمد رمضان مش مهرجانات ودي سكة محمد رمضان وناجحة وهو فنان جميل»، معتبرًا أن مطربة مصربات مصر الأوائل هن أنغام وشيرين وآمال ماهر.