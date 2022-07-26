الديهي: أزمة الدولار والعملات الصعبة ليست مصرية وموجودة بدول عديدة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك اجتماع لـ8 دول في بنجلادش اليوم، دول «D8 countries»، وهي مصر وتركيا وإيران وباكستان وبنجلادش وماليزيا وإندونيسيا ونيجيريا، لمناقشة مشكلة الغذاء والطاقة والعملة، موضحًا أن مصر ونيجيريا وتركيا وإيران وباكستان، يواجهوا مشكلة في العملة الصعبة نتيجة مشكلات السياحة والتصدير وغيره، واتفقوا فيما بينهم على اعتماد نظام المقايضة لتبادل سلعة مقابل سلعة، بما يساهم في الاستغناء عن الدولار كأداء وسيطة.

نظام المقايضة يعود تحت وطأة الأزمة العالمية

أضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن نظام المقايضة يعود تحت وطأة الأزمة العالمية وما نتج عن أزمة العملة الصعبة في كثير من الدولة، مشددًا على أن أزمة الدولار والعملات الصعبة ليست خلقة مصرية وموجودة في كثير من دول العالم، والوضع صعب على الجميع، معتبرًا أن ربما تكون بداية تعاون حقيقي بين دول يجمعها مستوى عدد سكان متقارب.

نعاني من عجز لا إرادي في الميزان التجاري

من ناحية أخرى، ذكر الإعلامي نشأت الديهي، أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أصدر تقرير يرصد انخفاض الفجوة بين الصادرات والواردات لأقل مستوى لها منذ 7 سنوات، ويواصل تحسنه رغم الازمات العالمية، إذ ذكر أننا في مصر نعاني من عجز لا إرادي في الميزان التجاري، فنحن نستورد بحوالي 87 مليار دولار، ونصدر بحوالي 45 مليار دولار سنويًا، موضحًا أننا نحاول تقليل العجز في الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات، وتقليل الواردات واستبدالها بالتصنيع المحلي.