جودة عبد الخالق: أطالب بمؤتمر للإصلاح الاقتصادي واستيعاب الشباب بشكل كاف

قال جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني لم يبدأ بعد، ويجري حاليا قبل بدء الحوار التنظيم له للوصول إلى قاسم مشترك أعظم بين مختلف طوائف وطبقات المجتمع المصري في ملفات الاقتصاد والسياسة والاجتماع وترتيب أمور المجتمع لمواجهة كافة المشكلات.

وأوضح «عبد الخالق» قائلا إنه طالب بمؤتمر للإصلاح الاقتصادي وأكد على دور الشباب باعتبارهم يمثلون 60% من الشعب حاليا، وضرورة استيعابهم بشكل كاف.

انتقاد بعض القوانين

وأضاف «عبد الخالق» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن قانون الأحزاب والمسيرات العامة والانتخابات النيابية جعل هامش الحركة للقوى السياسية وكياناتها في أضيق الحدود ويجب فتح نقاش في هذا الموضوع للوصول إلى أفضل رأى فيه.

جدية الحور الوطني الحالي

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه شارك في الحوار الوطني في فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك وتم تقديم أفكار لكن لم يجري تنفيذها، مبينا أنه يفترض أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط اهتمامه بالحوار أن تكون له قرارات بناء على مخرجات الحوار.

وأكمل حديثه بأنه تم توجيه دعوات للقوى السياسية المختلفة والنقابات لتلقي أفكار عبر الموقع الرسمي لأمانة الحوار الوطني ثم فلترة هذه الأفكار، وقال: «أحذر من الشكوك بلا مبرر من عدم جدية الحوار الوطني، رغم أن الشك له مبرراته، ولكن النظرة العدمية لا تفضي بصاحبها إلا إلى العدم».