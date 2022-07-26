نيللي كريم: دخلت المستشفى بسبب «فاتن أمل حربي».. وزيجاتي قبل «عاشور» كانت خطأ

كشفت الفنانة نيللي كريم عدة أسرار عن أعمالها الفنية وحياتها الشخصية، وذلك خلال استضافتها في برنامج «abtalk»، الذي يقدمه الإعلامي أنس بو خش، وتحدثت فيه عن آخر أعمالها الفنية، وهو مسلسل أمل فاتن حربي والذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، وأيضا عن زواجها ومرضها.

وقالت نيللي كريم إنها دخلت المستشفى مرتين أثناء تصوير مسلسل فاتن أمل حربي، الذي شاركت من خلاله في الموسم الدرامي لشهر رمضان الماضي، «دخلت المستشفى مرتين وأنا بصور مسلسلي الأخير، ومكنش حد يعرف عشان مبحبش حد يعرف».

وعكة صحية في فاتن أمل حربي

وتابعت نيللي «مش عايزة حد يجيلي ولا حد يزورني ولا حد يسأل، كان بس المنتج جمال العدل والمخرج محمد العدل هما اللي عارفين، ودخلت لأنه عندي أنيميا حادة».

وكشفت نيللي أنها في بداية تصوير «فاتن أمل حربي» أصيبت بدور برد شديد وأجرت تحاليل ولكنها لم تكن كورونا، قائلة «كنت عيانة أوي بس كنت بصور لأنى فاهمة إن التصوير صعب يتلغي، بعد كدا عييت وجاتلي كورونا، وبعدها كان عندي تصوير كل يوم ومرتحتش من التعب، وفجأة وقعت فروحت المستشفى مرتين، وكان المفروض أبقى في المستشفى أسبوع كامل، ولكن خرجت».

نيللي: كان عندي ورم في الوجه

كما قالت إنها كانت ستصاب بالشلل بسبب وجود ورم في وجهها، «كان عندي ورم في الوجه، وكان ضاغط على الأعصاب وأنا اكتشفت بالصدفة، والحمدلله الورم طلع حميد بس اضطريت أشيله وعملت عملية في أمريكا»، موضحة «لما سألت عن العملية، الدكاترة قالولي احتمال سنة مش هتعرفي تحركي وشك، لحد ما لقيت في أمريكا دكتور متخصص، وقولتله مفيش أي طريقة تتعمل لأني بمثل ووريتله الانستجرام، قال يعني أكل عيشك».

وكشفت نيللي أن الطبيب الذي أجرى لها الجراحة تمكن من عمل ذلك دون أن يترك أثرا في وجهها، وذلك من خلال أذنها، قائلة «شال ودني كلها وعمل من خلال الودن بحيث ميبانش حاجة، وأنا رايحة العملية قعدت أفكر أتراجع ولكن قررت أعملها»، موضحة أنها بعد إجراء الجراحة استطاعت تحريك وجهها دون أي مشكلة، وهو ما جعلها تشعر بالسعادة.

وخلال الحلقة، كشفت نيللي كريم عن أمنياتها بالعمل في الإخراج وكتابة السيناريو، وتنتظر أن تحققها في أحد الأيام.

نيللي: الزواج عندي استقرار وعيلة

وعن حياتها الشخصية وزواجها لأكثر من مرة قبل زواجها الأخير من لاعب الاسكواش هشام عاشور، قالت «أنا بالنسبالي الزواج استقرار وعيلة، أنا بحب دا، لو مش بحبه مكنتش هتجوز وخلفت 4 عيال»، متابعة «الفكرة في الجوازتين اللي في الأول كان الاختيار الغلط بالنسبالهم وبالنسبالي، أنا كنت اختيار غلط ليهم، وهما كمان».

كما تطرقت «نيللي» خلال الحلقة للحديث عن مرض والدها بالسرطان وهي في سن الـ16، مؤكدة أن أسرتها لم تخبرها بالأمر، وتولى شقيقها الأمر وحده، ولم تعلم بمرض والدها إلا بعد وفاته.

آخر أعمال نيللي كريم

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم كان مسلسل فاتن أمل حربي خلال رمضان الماضي، وشاركت فيه بجانب شريف سلامة وهالة صدقي ومحمد الشرنوبي ومحمد ثروت وخالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

وكان يناقش قصة سيدة تدعى «فاتن» والتي جسدتها الفنانة نيللي كريم، وتنفصل عن زوجها شريف سلامة، وتبدأ بينهما الأزمات والقضايا في المحاكم، ويناقش العمل قضايا قوانين الأحوال الشخصية.