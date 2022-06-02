باحثة بولندية: مسلسلات نيلي كريم تناقش قضايا اجتماعية تهم العالم

قالت الدكتورة إيدتا فولني الباحثة البولندية المتخصصة في الدراسات العربية والإسلامية، إنها تكتب مقالاتها العلمية باللغة الإنجليزية حتى يتمكن الشعب البولندي من قرائتها، وإنها تستهدف من كتابتها عن مصر والمسلسلات المصرية، الإقرار بأن المشكلات موجودة بكل بلاد العالم، وإن دور الإعلام هو رصد هذه المشكلات وتقديم حلولًا لها.

أهمية القضايا المطروحة في «تحت السيطرة» و«فاتن أمل حربي»

وأشادت «فولني» في حوار مع الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، على «الفضائية المصرية»، بمسلسلات نيلي كريم التي تعالج العديد من المشكلات الإجتماعية، لافتة إلى أن مسلسل «تحت السيطرة» بطولة نيلي كريم ناقش قضية الإدمان، وهي لا توجد بمصر فقط بل في العديد من دول العالم منها بولندا، وأنها قدمت نصيحة للتليفزيون البولندي بمشاهدته عام 2017، وكذلك مسلسل «فاتن أمل حربي» الذي تناول مشكلات اجتماعية مهمة، موضحة أن مسلسلات رمضان التي تدرسها، تقدم العديد من القضايا المهمة التي لا تخص مصر ولا الوطن العربي فقط بل العالم أجمع، مثل قضيتي إدمان المخدرات والإرهاب، إضافة إلى تناول هذه المسلسلات للثقافة المصرية وشكل الأسرة المصرية.

«فولني» مصر لها الريادة في تنظيم مؤتمرات الشباب

وأكدت الباحثة البولندية، أن مصر لها الريادة في تنظيم مؤتمرات الشباب، خاصة منتدى شباب العالم، موجهة الشكر للسفارة المصرية في بولندا التي قدمت لها الدعم منذ 2017 بعد ترشيحها من قبل السفير للمشاركة في المؤتمر، مشيرة إلى إنبهارها بالتنظيم الرائع الخالي من أي أخطاء، واصفة المؤتمر بأنه أكبر مؤتمر شاركت به..

وتابعت أن المؤتمر ساهم في مساعدة الشباب على التعرف على بعضهم من مختلف الجنسيات، إضافة إلى مشاركتهم الأفكار مع بعضهم للوقوف على نقاط التشابه والإختلاف، ومعرفة أسباب الاختلاف بينهم.

وأردفت أن زيارة الرئيس البولاندي لمصر مهمة وتساعد في تعزيز العلاقات بين مصر وبولاندا، والعلاقات بين بولندا ومصر قاربت على 100 عام، وأن أول زيارة لرئيس بولاندا كانت منذ 30 عامًا، وأن الشعب البولندي يعشقن التاريخ المصري ، والحضارة المصرية باختلاف العصور.