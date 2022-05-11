خالد سرحان: تعاطفت مع نيللي كريم في مسلسل فاتن أمل حربي

قال الفنان خالد سرحان، إنه يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحديثه أمس خلال تصريحات تليفزيونية عن النظر في قانون الأحوال الشخصية الفترة المقبلة.

دور مسلسل فاتن أمل حربي

وأضاف «سرحان» خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية cbc مساء اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية إيمان عز الدين والإعلامية منى عبدالغني والإعلامية هبه الأباصيري، أن مسلسل فاتن أمل حربي حرك الأمر الحديث عن قانون الأحوال الشخصية من خلال الدراما، لافتًا إلى أنه تعاطف مع نيللي كريم في المسلسل والجميع تعاطف معها.

رؤية خاطئة للذكورة

وأوضح الفنان خالد سرحان، أن هناك رؤية خاطئة للذكورة في بعض الأحيان في المجتمع والسبب يرجع للتربية الخاطئة، مبينًا أه جلس مع عدة قضاة وذهب للمحاكم من أجل تقديم دور يعجب الجمهور، مواصلًا: «مش بتفرج على المسلسل غير بعد ما يخلص رمضان».

حضور جلسات الصلح

وتابع الفنان خالد سرحان: «بعض الأشخاص طلبوا مني أعملهم وصف زي ما طلعت في دور مسلسل المداح، لكن في دور القاضي في فاتن أمل حربي محدش قالي أقلده، وأنا أصلا بقعد في قعدات حل المشاكل الزوجية لو اتطلب مني إنما مبدخلش مني لنفسي ولازم يكون في عقل عشان المشاكل دي تتحل، والعلاقة الزوجية عشان تستمر مطلوب احترام وحب وعقل، واللي يخرب العلاقة إن تككون طبائع الزوجين غير بعض».

محظوظ بالعمل مع يحيى الفخراني وعادل إمام

وأوضح الفنان خالد سرحان، إنه كان محظوظًا للعمل مع نور الشريف ويحيى الفخراني وعادل إمام والمخرج محمد فاضل، وهؤلاء ساعدوه على التعلم من أجل الخروج بأداء أفضل في التمثيل.