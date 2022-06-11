نيللي كريم وزوجها يخطفان الأنظار في حفل توزيع جوائز eea

توافد عدد من الفنانين والمشاهير على حفل توزيع جوائز eea الذي يقام حاليا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة تحت سفح الأهرامات.

نيللي كريم تخطف الأنظار مع زوجها هشام عاشور

خطفت الفنانة نيللي كريم الأنظار التي حضرت رفقة زوجها هشام عاشور، كما حضر نجيب ساويرس، وشقيقه نجيب ساويرس، والفنان محمد كيلاني، والفنان خالد منصور، ومن المقرر يقام حفل في نهاية توزيع الجوائز بحضور الفنان عمرو دياب.

وكان أول الحضرين المهندس عمرو منسي مدير عمليات مهرجان الجونة، وناردين فرج، وشريف نور الدين، ومن المقرر إقامة حفل في نهاية توزيع الجوائز بحضور الفنان عمرو دياب.

وكانت شركة «Egypt’s Entrepreneur Awards» بالتعاون مع شركة تطوير مصر العقارية كشريك استراتيجي، أعلنت عن القائمة النهائية من المرشحين بالـEEA النسخة الثانية، حيث شهدت المسابقة تقدم مئات رواد الأعمال في أكثر من 17 مجالاً مختلفاً، وترشح للتصفيات 91 متسابقاً.

مسابقة جوائز ريادة الأعمال في مصر «EEA»

والجدير بالذكر أن مسابقة جوائز ريادة الأعمال في مصر «EEA» في نسختها الثانية تقام بالتعاون مع شركة تطوير مصر العقارية كشريك استراتيجي، والبنك الراعي الرسمي EG Bank، وشركتي Orange وPepsiCo للعام الثاني، والشريك الإعلامي Startup Scene، والشريك الرسمي في مجال الأزياء Concrete، وشريك التحول الرقمي e-finance، واستضافة Kundalini للحدث النهائي، والشريك التكنولوجي Collard، والشريك القانوني Levari، والشركاء في مجال النظام البيئي وهم Endeavor ولجنة EIC (ريادة الأعمال والابتكار) في AmCham.