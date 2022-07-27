سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 27-7-2022 في محلات الصاغة

يهتم قطاع كبير من المواطنين بأسعار الذهب في الصاغة المصرية، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المختلفة، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في تنظيم حفل خطبة، أو الراغبين في استثمار أموالهم بشراء السبائك الذهبية.

وتحرص بوابة «الوطن» بشكل يومي على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، ونقدم لهم من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو، 983 جنيهًا للبيع، و985 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بين 843 جنيهًا، لعمليات البيع و844 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم 7,864 جنيه للشراء، و7,880 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

وعن سعر جرام الذهب من عيار 24 بلغ 1123 جنيهًا للبيع، و1126 جنيها للشراء، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء بين 1,123,429 جنيه لعمليات البيع، و1,125,714 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وسجل الذهب عيار 24 في أسواق المال اليوم الأربعاء نحو 1,046 جنيه، بما يعادل 55.18 دولار داخل سوق المال، كما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 784.63 جنيه، وأصبح يعادل 41.38 دولار، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء، نحو 915.41 جنيه أي ما يعادل 48.28 دولار، كما سجل سعر الجنيه الذهب 7,323 جنيه، بما يعادل 386.25 دولار.