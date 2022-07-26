سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26-7-2022 في محلات الصاغة

تتابع شريحة كبيرة من المواطنين، مع بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، تطورات سوق الذهب العالمي، خاصة بعد الاضطراب المستمر في أسعار أعيرة الذهب المختلفة مثل سعر جرام الذهب من عيار 21 في أسواق المال.

وفي بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022، تعرض بوابة «الوطن» ضمن خدماتها للقراء بشكل يومي، أسعار الذهب في الصاغة المصرية وبشكل خاص سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وباقي الأعيرة داخل محلات الصاغة وأسواق المال المختصة، وجاءت تفاصيل البيع والشراء كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو، 983 جنيهًا للبيع، و985 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

فى حين تراوح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بين 843 جنيهًا، لعمليات البيع و844 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم 7,864 جنيه للشراء، و7,880 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

وعن سعر جرام الذهب من عيار 24 بلغ 1123 جنيهًا للبيع، و1126 جنيها للشراء، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء بين 1,123,429 جنيه لعمليات البيع، و1,125,714 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وداخل أسواق المال، سجل الذهب عيار 24 في أسواق المال اليوم الثلاثاء نحو 1,050 جنيه، بما يعادل 55.38 دولار داخل سوق المال، كما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 787.60 جنيه، واصبح يعادل 41.54 دولار، فى حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء، نحو 918.87 جنيه أي ما يعادل 48.46 دولار، كما سجل سعر الجنيه الذهب 7,351 جنيه، بما يعادل 387.69 دولار.