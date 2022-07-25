سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 25-7-2022 في محلات الصاغة

ينتظر الكثيرون بداية التعاملات اليوم الإثنين، أول أيام عمل البورصة العالمية، خاصة بعد اضطراب أسعار الذهب بأعيرته المختلفة مثل سعر عيار 21 في أسواق المال، واستقرت مؤشرات المعدن في البورصة، ليثبت سعره عند القيمة ذاتها منذ الجمعة الماضي.

وفي بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 25 يوليو 2022، تعرض بوابة «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصري وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وباقي الأعيرة في محلات الصاغة وأسواق المال، وجاءت تفاصيل البيع والشراء كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين الموافق 25 يوليو نحو 984 جنيهًا للبيع، و986 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بين 843 جنيهًا للبيع و845 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم 7,872 جنيه للشراء، و7,888 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

وعن سعر جرام الذهب من عيار 24 بلغ 1125 جنيهًا للبيع، و1127 جنيهًا للشراء، مع بداية تعاملات اليوم الإثنين.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الإثنين بين 1,124,571 جنيه لعمليات البيع، و1,126,857 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وبشأن سعر بيع المشغولات الذهبية وشرائها، فسجل الذهب عيار 24 في أسواق المال اليوم الإثنين نحو 1,047 جنيه، بما يعادل 55.56 دولار داخل أسواق المال، كما سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 785.60 جنيه، وبهذا يعادل 41.67 دولار، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 916.54 جنيه أي ما يعادل 48.62 دولار، كما سجل سعر الجنيه الذهب 7,332 جنيه، بما يعادل 388.93 دولار.