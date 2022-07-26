بريد الوطن.. نجاح زراعة الرحم وتحقيق أحلام الإنجاب

تعد عملية زرع الرحم طريقة فعالة لمساعدة النساء اللائى يعانين من العقم الرحمى، على أن يحملن ويلدن أطفالاً، وهن من لا يملكن رحماً بسبب استئصاله لأسباب مرضية، أو لأنهن وُلدن بلا رحم أصلاً، أو وُلدن بعيب خلقى فى الرحم، يمنع الحمل أو استمراره، ووفق ما جاء فى الدورية الطبية JAMA Surgery فإنه قد نجح فى الولايات المتحدة إجراء 33 عملية زراعة رحم، من متطوعات لسيدات، وتم الحمل والولادة لـ19 سيدة منهن، فى المدة من عام 2016 حتى عام 2021، وتمت ولادة كل الأطفال فى الحالات السابقة بعملية قيصرية لكل منهم، ثم تم إزالة الرحم المزروع لكل الحالات بعد الولادة، حتى لا تضطر من نقل إليها الرحم المزروع لاستخدام الأدوية المثبطة للمناعة طوال حياتها، ولا نغفل هنا أن نوضح أنه علمياً يمكن للرحم المزروع أن يستمر زرعه والحمل لمرتين فقط، على أن يتم أيضاً استئصاله بعد الولادة الثانية، ويراعى دائماً أن تكون السيدة القابلة لزرع الرحم فى صحة جيدة، وأن تكون فى سن الإنجاب، ولا يوجد لديها موانع للزرع، وتملك مبايض قادرة على إنتاج بويضات سليمة، ويراعى فى المتبرعة بالرحم أن تكون فى صحة جسمية وعقلية ممتازة، وموافقة على التبرع بلا إكراه.

د. عبدالمنعم بدوى عبدالوهاب - القاهرة

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