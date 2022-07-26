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محمود مسلم

بريد الوطن.. أنادى عليها

كتب:

بريد الوطن
09:33 م | الثلاثاء 26 يوليو 2022
بريد الوطن

بريد الوطن

يقولون قل يا (منص) أى قصيدة

يقول قلبى لا أقول قصيدا

فكم قلت إنى لا أحب سواكم

وكم قلت إنى كم أعيش وحيدا

يقولون تُب فى الحب قلت كفاكم

فلو تاب قلبى لا يعيش سعيدا

أنام بقرب العاشقين ودمعتى

تحن لحب كالسماء بعيدا

أنادى عليها أم أنادى عليهم

فلا فرق عندى لو كتبت جديدا

فيكفى بأنى قد عشقت هواكم

وأصبحت وحدى بالوفاء فريدا

منصور حسين

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