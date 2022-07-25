بريد الوطن .. أريج الشوق
كتب:
الوطن
08:52 م | الإثنين 25 يوليو 2022
صورة تعبيرية
انثر أريج الشوق فوق تلاد
ربح الحنين لرائح أو غاد
ولتنفض الأحزان ليل تمامها
ولتستبح وجد الوصال الشادى
يارب سوسنة يغازلها الهوى
سكرى تهامس قبلة الميعاد
ترنو الطواف على مشارف لهفة
تطوى دروب الصبر عزم جهاد
يا نظرة الوله الرهيف وعبرة
ألقت متاب العمر دون رقاد
فلعلها فى ظله عفو ممطر
نفحات منجاة بصبح باد
قد لبت الكلمات دون تردد
وتطيبت فى حلة بوداد
نسجت تراتيل الحبور دموعها
وتخبئ البسمات من حساد
كتب المداد تبسماً أسماءهم
فى لوح من فازوا على الأشهاد
طوبى لمن كتب الكريم لقلبه
لقيا رسول الله دون مناد
طافت جوارح توبة بخشوعها
يارب فاكتبها لدى استشهاد
يا نية بوجيب قلب ترتجى
وصلاً وسل الحزن سيف حداد
كتبت لكم دون اللقاء وحجة
شفعت لصادق وعده بفؤاد
عبدالناصر الكومى
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