بريد الوطن .. أريج الشوق

انثر أريج الشوق فوق تلاد

ربح الحنين لرائح أو غاد

ولتنفض الأحزان ليل تمامها

ولتستبح وجد الوصال الشادى

يارب سوسنة يغازلها الهوى

سكرى تهامس قبلة الميعاد

ترنو الطواف على مشارف لهفة

تطوى دروب الصبر عزم جهاد

يا نظرة الوله الرهيف وعبرة

ألقت متاب العمر دون رقاد

فلعلها فى ظله عفو ممطر

نفحات منجاة بصبح باد

قد لبت الكلمات دون تردد

وتطيبت فى حلة بوداد

نسجت تراتيل الحبور دموعها

وتخبئ البسمات من حساد

كتب المداد تبسماً أسماءهم

فى لوح من فازوا على الأشهاد

طوبى لمن كتب الكريم لقلبه

لقيا رسول الله دون مناد

طافت جوارح توبة بخشوعها

يارب فاكتبها لدى استشهاد

يا نية بوجيب قلب ترتجى

وصلاً وسل الحزن سيف حداد

كتبت لكم دون اللقاء وحجة

شفعت لصادق وعده بفؤاد

عبدالناصر الكومى

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