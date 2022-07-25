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بريد الوطن .. أريج الشوق

كتب:

الوطن
08:52 م | الإثنين 25 يوليو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

انثر أريج الشوق فوق تلاد

ربح الحنين لرائح أو غاد

ولتنفض الأحزان ليل تمامها

ولتستبح وجد الوصال الشادى

يارب سوسنة يغازلها الهوى

سكرى تهامس قبلة الميعاد

ترنو الطواف على مشارف لهفة

تطوى دروب الصبر عزم جهاد

يا نظرة الوله الرهيف وعبرة

ألقت متاب العمر دون رقاد

فلعلها فى ظله عفو ممطر

نفحات منجاة بصبح باد

قد لبت الكلمات دون تردد

وتطيبت فى حلة بوداد

نسجت تراتيل الحبور دموعها

وتخبئ البسمات من حساد

كتب المداد تبسماً أسماءهم

فى لوح من فازوا على الأشهاد

طوبى لمن كتب الكريم لقلبه

لقيا رسول الله دون مناد

طافت جوارح توبة بخشوعها

يارب فاكتبها لدى استشهاد

يا نية بوجيب قلب ترتجى

وصلاً وسل الحزن سيف حداد

كتبت لكم دون اللقاء وحجة

شفعت لصادق وعده بفؤاد

                                                                        عبدالناصر الكومى 

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