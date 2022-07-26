حسام صالح يكشف هدف بروتوكول التعاون بين «المتحدة» ووزارة الثقافة

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن البروتوكول الموقع ما بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ووزارة الثقافة يتضمن إظهار روافد الوزارة الكثيرة من المسارح أو قصور الثقافة المنتشرة على مستوى المحافظات المختلفة عبر التليفزيون، موضحًا أن وزارة الثقافة لديها الكثير من النشاطات الخاصة بالشباب والمواهب المتعددة في مختلف المحافظات، وهدف البروتوكول إبراز كل تلك المجهودات، وأن يرتقي المحتوى المقدم.

البروتوكول سيتيح للمشاهدين في كل مصر رؤية الفنون المسرحية من كل المحافظات المختلفة

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويُعرض على شاشة «cbc»، أن بروتوكول التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الثقافة، سيتيح للمشاهدين في كل مصر رؤية الفنون المسرحية من كل المحافظات المختلفة، وكذا عروض دار الأوبرا المصرية بما فيها من أنشطة كثيرة، منها الأنشطة المتعلقة بالموسيقى العربية أو الأجنبية، وعروض الباليه والكثير من المعارض الكبرى.

وزارة الثقافة بها الكثير من الجذور الثقافية في كل محافظات مصر

وتابع الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «كل ده بيصب في بوتقة كبيرة وينصهروا لنقدم ده بالتعاون مع وزارة الثقافة على الشاشات المختلفة الخاصة بالشركة المتحدة، وإحنا نقدر نعمل ده، ومهما كانت المجهودات المبذولة من وزارة الثقافة فيساعدها البروتوكول للوصول إلى الكثير من المشاهدين، حيث إن وزارة الثقافة بها الكثير من الجذور الثقافية في كل محافظات مصر».