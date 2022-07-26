رئيس التحرير

محمود مسلم

آمال ماهر: «متوترة وكأن دي أول حفلة أعملها»

كتب:

محمد أيمن سالم
10:02 م | الثلاثاء 26 يوليو 2022
أمال ماهر

أمال ماهر

قالت الفنانة آمال ماهر، إنها حاليا تؤدي البروفات وتستعد نفسيا ومعنويا لحفلها القادم بعد غياب عامين، متابعة «متوترة وكأن دي أول حفلة أعملها في حياتي ولحظة لقاء المجمهور بالنسبة لي مخيفة».  

وأوضحت «ماهر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنها تتحمل مسؤولية ثقة وحب واهتمام الجمهور، «بكون نفسي أحقق للجمهور شغفه وأخليهم مبسوطين والاستعدادت تسير على قدم وساق»  

وتابعت آمال ماهر: «بمجرد ما بطلع على المسرح وأشوف الجمهور بحس بالأمان».

اقرأ المزيد:

«توب 10».. سر اعتزال أمال ماهر وحضور جمهور الأهلي وإحلال التوك توك

أحلام لـ أمال ماهر: صوت عظيم كعظمة مصر

أمال ماهر تطلب الدعاء لرجاء الجداوي

أديب يبدي إعجابة بصوت أمال ماهر: مُطربة بجد.. وبستنى أغانيها

بعد غد.. حفلان لـ أمال ماهر ومدحت صالح عبر عروض "الثقافة بين إيديك" 
بقلم محمد أيمن سالم