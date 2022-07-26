آمال ماهر: «متوترة وكأن دي أول حفلة أعملها»

قالت الفنانة آمال ماهر، إنها حاليا تؤدي البروفات وتستعد نفسيا ومعنويا لحفلها القادم بعد غياب عامين، متابعة «متوترة وكأن دي أول حفلة أعملها في حياتي ولحظة لقاء المجمهور بالنسبة لي مخيفة».

وأوضحت «ماهر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنها تتحمل مسؤولية ثقة وحب واهتمام الجمهور، «بكون نفسي أحقق للجمهور شغفه وأخليهم مبسوطين والاستعدادت تسير على قدم وساق»

وتابعت آمال ماهر: «بمجرد ما بطلع على المسرح وأشوف الجمهور بحس بالأمان».