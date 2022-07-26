متوترة ومتشوقة لجمهوري.. 8 تصريحات لـ آمال ماهر مع رامي رضوان
كتب:
محمود الرفاعى
10:12 م | الثلاثاء 26 يوليو 2022
آمال ماهر
كشفت الفنانة آمال ماهر، كواليس جديدة عن حفلها الغنائي المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل في العلمين الجديدة.
ترصد «الوطن» 8 تصريحات لآمال ماهر خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي رامي رضوان عبر قناة dmc
أبرز تصريحات آمال ماهر
- بعمل حاليا بروفات حفلي، وأعد نفسي معنويا.
- أشعر كأنها أول حفلة أعملها في حياتي ومتوترة للغاية.
- في أي حفل كنت أشعر بالخوف من مقابلة الجمهور، لكونها لحظة مخيفة، لأنني أحمل على عاتقي مسؤولية الجمهور.
آمال ماهر: ألبومي الجديد 12 أغنية
- أتمنى أن أكون على أكمل وجه في حفلي المنتظر.
- لما بشوف حب الناس بطمئن حينما أقف على المسرح.
آمال ماهر: متشوقة لمقابلة جمهوري
- سأقدم أغنيتين جديدتين في الحفل من ألبومي الجديد.
- سأشدو في الحفل عددا من أغنياتي القديمة وأغنيات تراثية.
- ألبومي الجديد سيتضمن 12 أغنية.