متوترة ومتشوقة لجمهوري.. 8 تصريحات لـ آمال ماهر مع رامي رضوان

كشفت الفنانة آمال ماهر، كواليس جديدة عن حفلها الغنائي المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل في العلمين الجديدة.

ترصد «الوطن» 8 تصريحات لآمال ماهر خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي رامي رضوان عبر قناة dmc

أبرز تصريحات آمال ماهر

- بعمل حاليا بروفات حفلي، وأعد نفسي معنويا.

- أشعر كأنها أول حفلة أعملها في حياتي ومتوترة للغاية.

- في أي حفل كنت أشعر بالخوف من مقابلة الجمهور، لكونها لحظة مخيفة، لأنني أحمل على عاتقي مسؤولية الجمهور.

آمال ماهر: ألبومي الجديد 12 أغنية

- أتمنى أن أكون على أكمل وجه في حفلي المنتظر.

- لما بشوف حب الناس بطمئن حينما أقف على المسرح.

آمال ماهر: متشوقة لمقابلة جمهوري

- سأقدم أغنيتين جديدتين في الحفل من ألبومي الجديد.

- سأشدو في الحفل عددا من أغنياتي القديمة وأغنيات تراثية.

- ألبومي الجديد سيتضمن 12 أغنية.