«التضامن»: نشجع الأسر البديلة لدمج الأبناء فاقدي الرعاية بالمجتمع

قال مجدي حسين، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يوجه بالاستمرار في الاهتمام ودعم أطفال كريمي النسب في جميع دور الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الوزارة تساهم وتسهل في أن يساهم المواطنين في تربية الأبناء عبر الأسر البديلة، من أجل تشجيع فكرة دمجهم في المجتمع المصري.

الوزارة تشجع الأسر المصرية لكفل الأبناء

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء» وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن الوزارة لديها عدد كبير من مؤسسات الرعاية الخاصة بالأطفال فاقدي الرعاية الأسرية أو ممن هم في خطر، وجميعهم يحتاجون لتدخل العديد من الجهات مع وزارة التضامن الاجتماعي للمساندة، كما أن الوزارة تشجع الأسر المصرية لكفل الأبناء، ولدينا مؤسسات بها 10300 ابن، والوزارة تعمل على دمج هؤلاء الأبناء في المجتمع المصري عبر الأسر البديلة والكثير من الطرق الأخرى.

توفير 800 وحدة سكنية بشكل مجاني تماما

وأكد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستوفر خلال الفترة القليلة المقبلة 800 وحدة سكنية لعدد من الأبناء بشكل مجاني تماما، كما وتقدم الوزارة للأبناء وعظ ديني جيد، وبإعفاء من المصاريف الدراسية سواء في المدارس الأزهرية أو الجامعات.

نسعى لتوفير كل ما هو آمن لأبنائنا

وتابع مجدي حسين: «أبناؤنا بيحتاجوا قدرا عاليا من الحماية، ونسعى لتوفير كل ما هو أمن لأبنائنا، ولا نسمح بوجود مكان يستخدم الأبناء فيه بشكل شيء أو عرض صور الأبناء على منصات التواصل الاجتماعي وطلب أموال على هؤلاء الأبناء، وحريصين على أمن الولاد ورعايتهم».