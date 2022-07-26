«التضامن» لمستفيدي تكافل: زواج بناتكم قبل 18 سنة يعرضكم للخصم من الدعم

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الحقوق المدنية والاجتماعية للطفلة المتزوجة تضيع بزواجها، فضلا عن ضياع إثبات نسب أولادها حال نهاية هذا الزواج بالوفاة أو الانفصال.

تكوين رأي عام مناهض لفكرة زواج الأطفال

ولفتت «التضامن» إلى إطلاق حملة «جوازها قبل 18 يضيع حقوقها» لمناهضة زواج الأطفال، وتكوين رأي عام مناهض لهذه الفكرة، مؤكدة أنه يتم التوعية بالأخطار الصحية التي تواجه الإناث تحت سن 18 عاما جراء الحمل والولادة في هذه المرحلة العمرية.

ووجهت وزارة التضامن رسالة لمستفيدي الدعم النقدي «تكافل»، قائلة: «حرمان أبنائكم من التعليم أو تزويجهم قبل 18 سنة، وهي السن القانونى للزواج، سيعرض أسرتك للخصم من الدعم النقدي المشروط»، مشيرة إلى أن تعليم الأبناء هو الذي يوفر لهم فرصا في العمل ويحسن الأوضاع المادية للأسرة.

استهداف الفئات والأسر الأولى بالرعاية

وأشارت الوزارة إلى استهداف الفئات والأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وعددها 4.1 مليون أسرة في كل محافظات الجمهورية، موضحة أنه تم تطبيق شرط إضافي إلى شروط الاستمرار في الحصول على دعم «تكافل وكرامة» وهو عدم تزويج الأطفال أقل من 18 سنة، إضافة إلى شرطي الرعاية الصحية للأم والأطفال، واستمرارهم في التعليم حتى المرحلة الثانوية.

برنامج «وعي» يستهدف 12 قضية مجتمعية

وأوضحت الوزارة، أن برنامج «وعي» يستهدف 12 قضية مجتمعية، وهي مكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي، والتربية الوالدية الإيجابية، والاكتشاف المبكر للإعاقة، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث.