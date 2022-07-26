آمال ماهر: «حب الجمهور أهم حاجة عندي.. والحفلة فيها أغنيتين من الألبوم الجديد»

قالت الفنانة آمال ماهر، إنها تشعر بتوتر غريب، «أول لحظة بشوف فيها حب الناس واحتضانهم بحس بأمان، الانطلاقة بتيجي على طول».

وأضافت آمال ماهر في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، «توتر غريب، بس أول لحظة بشوف فيها حب الناس واحتضانهم بحس بأمان فظيع، والانطلاقة بتييجي على طول، هغني أغنتين من الألبوم الجديد مع الحاجات اللي الناس حباها وعرفاها، وحاجات من تراثنا العريق، تليق بحب الناس واحترامهم، بإذن الله ربنا يعينهم».

ورفضت آمال ماهر غناء أي أغنية على الهواء، وقالت مازحة لمقدم البرنامج الإعلامي رامي رضوان، «تعالى اتفرج على الحلفة مباشر».