التعليم العالي تحدد نظام القبول بكليات الفنون التطبيقية 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نظام وأماكن أداء اختبارات القدرات للقبول بكليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان وبني سويف ودمياط وبنها، موضحة أنه يقتصر القبول بها على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الشعبة العلمية «كيمياء وفيزياء وأحياء» والشعبة الهندسية «كيمياء وفيزياء ورياضة بحتة ورياضة تطبيقية» والطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة «العربية والأجنبية» من القسم العلمي.

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه يتم ترشيح الطلاب لهذه الكليات عن طريق موقع التنسيق بأسبقية المجموع الكلي لدرجات الطالب وذلك من الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات بنجاح على أن تتضمن رغبات الطالب المسمى الخاص بالكلية.

أماكن أداء اختبارات القدرات

- يؤدي طلاب محافظتي القاهرة والجيزة، الاختبارات في كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.

- يؤدي طلاب محافظات الغربية والمنوفية والقليوبية والسويس والشرقية والإسماعيلية، الاختبارات في مقر كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها.

- يؤدي طلاب محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة، الاختبارات في مقر كلية الفنون التطبيقية بدمياط.

- يؤدي طلاب محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، الاختبارات في مقر كلية الفنون التطبيقية ببني سويف.

أقسام كلية الفنون التطبيقية

- قسم الفووتوغرافيا والسينما والتليفزيون.

- قسم الطباعة والنشر والتغليف.

- قسم الإعلان.

- قسم التصميم الداخلي والأثاث.

- قسم التصميم الصناعي.

- قسم الأثاثات المعدنية والإنشاءات المعدنية الحديدة.

- قسم المنتجات المعدنية والحلية.

- قسم الخزف.

- قسم الزخرفة.

- قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم.

- قسم الغزل والنسيج والتريكو.

- قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز.

- قسم الملابس الجاهزة.

خطوات التجسيل على موقع التنسيق الإلكتروني

- الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى.

- الدخول على صفحة التسجيل.

- حجز اختبارات القدرات.

- يتم الحجز باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

- ستظهر بيانات الطالب.

- يجب على الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الإنترنت الخاصة به.

- تظهر أمام الطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة.

- يختار الطالب نوع القدرات التي يرغب بأداء الامتحان بها.

- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال التسجيل.