التعليم العالي: ليس لدينا مراكز لتدريب وتأهيل الطلاب لاختبارات القدرات

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف علي تنسيق الجامعات 2022، أن عدد الطلاب الذين سجلوا لاختبارات القدرات 2022، تجاوز حتى الآن الـ50 الف طالب وطالبة من الثانوية العامة المصرية وذلك عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية، موضحا أن الموقع يعمل على مدار اليوم 24 ساعة لاستقبال تسجيل الرغبات، لاختبارات القدرات وذلك حتى يوم 6 أغسطس المقبل تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منوها إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

حقيقة وجود مراكز تدريب تابعة للجامعات

وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أن الوزارة والجامعات ليس لديها مراكز لتدريب وتأهيل الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مؤكدا ان الوزارة شددت على المجلس الأعلى للجامعات على عدم وجود أي مراكز في هذا الشأن، موضحا أن ما يتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع من وجود مراكز تدريب لها علاقة بالجامعات والوزارة غير صحيح، لافتا إلى أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواجه هذه المركز والكيانات بالمداهمة الفورية والاغلاق ومخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس وفروعه بالمحافظات بدأت في العمل لاستقبال الطلاب واستفساراتهم واستقبال طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بشأن فتح ملفات التقديم ولقبول للالتحاق واستكمال الأوراق، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.