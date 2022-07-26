التعليم العالي تحدد نظام القبول بالجامعات التكنولوجية 2022

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نظام القبول وأماكن أداء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية الحكومية، موضحة أنه يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه يتم ترشيح الطلاب عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بأسبقية المجموع الكلي لدرجات الطالب طبقاً لقواعد التوزيع الجغرافي وذلك من الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات بنجاح على أن تتضمن رغبات الطالب المسمى الخاص بالكلية.

تخصصات الجامعات التكنولوجية

وعن أماكن وتخصصات الجامعات التكنولوجية، أكدت الوزارة أن جامعة برج العرب التكنولوجية بها برامج أكاديمية تتمثل في تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج وتكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية وتكنولوجيا السكك الحديد وتقبل هذه التخصصات طلاب شعبة علمي رياضة وفني صناعي، والتخصصات الصحية وتقبل طلاب علمي علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية تقبل طلاب علمي علوم وثانوية زراعية.

جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

كما أن جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية بها برامج مثل تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج وتكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية وتكنولوجيا السكك الحديد وتقبل هذه التخصصات طلاب شعبة علمي رياضة وفني صناعي، والتخصصات الصحية وتقبل طلاب علمي علوم وتكنولوجيا الصناعات الغذائية تقبل طلاب علمي علوم وثانوية زراعية.

جامعة سمنود التكنولوجية بالغربية

وتشمل جامعة سمنود التكنولوجية بالغربية، برامج مثل تكنولوجيا وتشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج وتكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج وتكنولوجيا الصباغة وتجهيز المنسوجات وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة وتكنولوجيا الصناعات المعدنية والكيميائية وتقبل طلاب علمي رياضة وفني صناعي وتكنوولجيا الصناعات الغذائية وتقبل طلاب علمي علوم وثانوية زراعية.

جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية

كما تشمل جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، تخصصات تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا النقل البحري والموانىء وتقبل طلاب علمي رياضة وفني صناعي وبرنامج تكنولوجيا الصناعات الغذائية ويقبل طلاب علمي علوم وثانوية زراعية وتكنولوجيا الخدمات الفندقية وتكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر وتقبل طلاب علمي وأدبي وسياحة وفنادق.