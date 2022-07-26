رابط سريع لنتيجة الثانوية العامة 2022.. الإعلان أول أغسطس المقبل

رابط سريع لنتيجة الثانوية العامة 2022، من أكثر الكلمات بحثا من أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي، للاستعلام عن نتيجة الثانوية، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلانها علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحديد أوائل الثانوية العامة، واعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022، وإعلانها علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، في الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

رابط سريع لنتيجة الثانوية العامة 2022

تقدم «الوطن»، عبر موقعها خدمة لجميع لطلاب الثانوية، من خلال بتخصيص رابط سريع نتيجة الثانوية العامة 2022، وبمجرد ملأ البيانات الموجودة بالرابط، تصل إليك النتيجة فور ظهورها، وتضمن «البيانات الأساسية للطلاب الاسم رباعي- رقم الجلوس- اختار الشعبة- اختار المحافظة- البريد الإلكتروني- رقم التليفون».

ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، فورا اعتمادها وإعلانها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والحصول على جميع درجات المواد.

الانتهاء من تصحيح الامتحانات نهاية الأسبوع

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة مستمرة بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشيرا إلى أنه من المحتمل بقوة، أن يتم الانتهاء من تصحيح كامل المواد مع نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيجر البدء في مرحلة التجميع والرصد وقواعد المراجعة النهائية، بعد انتهاء مرحلة التصحيح، مشيرا إلى أن تصحيح الامتحانات يتم إلكترونيا، دون تدخل عنصر بشري.

وأكد المصدر، أن مرحلة رصد وتجميع الدرجات، تأخذ بعض الوقت والجهد، وتحتاج إلى دقة شديدة، لذلك لن يكون هناك أي تسرع حفاظا على حقوق الطلاب كاملة.