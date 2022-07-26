قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022.. اعرف المعاهد والجامعات المعتمدة

مع قرب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، يبدأ الناس وأولياء الأمور في البحث عن الجامعات ويهتمون بكل ما يتعلق بها، لاختيار لأبنائهم ما يناسبهم؛ خاصة عندما لا يحصلون على المجموع الذي يتمنونه فيلجأون للالتحاق بالكليات الخاصة.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، أبرز الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

الجامعات والمعاهد المعتمدة

و‌هناك عدد من الجامعات الخاصة المعتمدة أبرزها مايلي:

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببني سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة دراية بالمنيا.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17.جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة الصالحية الجديدة.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25.جامعة سفنكس.

الجامعات الأهلية

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية..

جامعات بقوانين خاصة

مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ذكرت في بيان لها تم نشره عبر الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.