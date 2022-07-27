بكاء بائع الآيس كريم بعد قتل الحاجة نعمة.. «كانت بتعاملني زي ابنها»

«تعالى يا ابني اقف هنا وربنا يرزقك بالحلال، هشتري منك كل يوم الصبح عشان تستفتح» كلمات قالها بائع الآيس كريم أمام الشرطة بعد القبض عليه بتهمة قتل الحاجة «نعمة» وسرقة 2700 جنيه منها والتخلص من جثمانها في عقار مهجور بمنطقة عرب غنيم في حلوان، وبعد الجريمة بـ 3 أيام كشفت مباحث القاهرة تفاصيلها وألقت القبض على المتهم وقررت النيابة حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل المقترن بالسرقة.

بائع الآيس كريم قتل الحاجة نعمة وسرق 2700 جنيه

«يا محمود إنت زي ابني» تلك الكلمات قالها المتهم بقتل الحاجة نعمة أمام جهات التحقيقات وقت أن تساقطت الدموع من عينيه، متذكرا معاملة المجني عليها له وكيف غدر بها، قائلا: «مش عارف قتلتها إزاي مش مصدق إنها ماتت كانت بتعاملني زي ابنها بس اللي حصل بقى»، كان بكاء بائع الآيس كريم على فراق ضحيته بمثابة دموع التماسيح إذ بينت التحقيقات أنه طمع في حافظة نقودها بعدما رأى داخلها نقودًا كثيرة عندما كانت تدفع له ثمن الآيس كريم الذي اشترته منه، فقرر سرقتها فتتبعها حتى وصلت إلى عقار مهجور وخطف منها حافظة نقودها فصرخت فخشي الفضيحة وقتلها.

تفاصيل جريمة مقتل الحاجة نعمة

وأمام جهات التحقيق شرح المتهم تفاصيل جريمته بقوله «قتلتها في أقل من 5 دقايق وخدت البوك من إيدها وهربت بسرعة قبل ما حد يشعر بي»، وعقب انتهاء المتهم من الإدلاء بأقواله بعد أن نسبت إليه النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وقررت حبس على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسه لمدة 15 يومًا اقتادته قوة أمنية وأجرى تمثيلًا لجريمته في حضور النيابة العامة التي أمرت بإعادته إلى محبسه عقب انتهاء تمثيل الجريمة.

كاميرات المراقبة وثقت الجريمة

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم بعد العثور على جثمان المجني عليها، وتبين أن كاميرا خاصة بمحل تجاري قريب من مكان الحادث سجلت تفاصيل الجريمة وظهر المتهم وهو يقبض بيديه حول رقبة المجني عليها ويسحبها داخل عقار مهجور وهي تحاول الهروب منه، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة وتحرر محضر وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.